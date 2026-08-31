Il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, questa mattina, ha salutato ufficialmente il maggiore Annamaria Putortì, che ha retto il Comando della Compagnia di Agrigento per 3 anni, nel corso dei quali si è sempre dimostrata vicino alle esigenze dei cittadini e ha intrattenuto ottimi rapporti con le istituzioni locali.

Nel corso di questi anni, inoltre, varie sono state le operazioni di servizio coordinate dal maggiore sul territorio di competenza L’Ufficiale dell’Arma è stato destinato a ricoprire il prestigioso incarico di comandante di sezione e insegnante presso la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, Istituto di formazione per i giovani Ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp