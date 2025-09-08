La Fondazione Teatro Pirandello ha pubblicato il calendario per la nuova campagna abbonamenti della stagione teatrale 2025-2026. Dal 10 settembre al 10 ottobre 2025 sarà attivo il diritto di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2024-2025, che potranno confermare il proprio posto o rinnovare l’abbonamento. Nello stesso periodo sarà possibile sottoscrivere anche nuovi abbonamenti, limitatamente ai posti disponibili. Dal 11 ottobre al 10 novembre 2025 si aprirà la fase dedicata ai nuovi abbonamenti sui posti non confermati dagli abbonati della scorsa stagione teatrale.

A partire dall’11 novembre 2025 sarà invece possibile acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone. Prezzi abbonamenti: 230 euro per Platea e Prima fila Palchi; 200 euro per Seconda fila Palchi. Informazioni utili. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato tramite email all’indirizzo [email protected] oppure direttamente al botteghino del Teatro nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13:30; Martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Nuovi abbonamenti e biglietti singoli (quando disponibili) potranno essere acquistati al botteghino oppure sul sito ufficiale www.fondazioneteatropirandello.it.

Si ricorda, inoltre, che i Voucher Docenti dovranno essere validati presso il Teatro.

