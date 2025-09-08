Domani mattina, martedì 9 settembre, a Lampedusa è in arrivo il nucleo Sdai della Marina Militare per le ulteriori verifiche tecniche da effettuare sull’oggetto rinvenuto in mare sabato scorso. A comunicarlo il sindaco Filippo Mannino. “Non penso si tratti un reperto militare israeliano. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia per l’82esimo anniversario della Difesa di Roma, riferendosi all’oggetto trovato in mare a largo di Lampedusa. Risposte certe arriveranno dal nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi che si occuperà delle ulteriori, indispensabili, verifiche tecniche sul relitto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di un metro e mezzo.

