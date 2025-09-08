Non si ferma la nuova ondata di sbarchi a Lampedusa. Sono 1.531 i migranti ospiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Il dato è aggiornato alle 14 di lunedì 8 settembre. Nel frattempo la polizia sequestrato il natante su cui hanno viaggiato 21 tra egiziani e somali sbarcati questa mattina sulla più grande delle Pelagie, per accertare se presenta colpi d’arma da fuoco.

“Ci hanno sparato addosso, hanno sparato ripetutamente contro di noi”, hanno raccontato i migranti appena sbarcati parlando di un attacco subito da un’imbarcazione libica. “Eravamo partiti da Zuhara da 30 minuti, forse poco più – hanno detto – quando all’improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi”. Non ci sono feriti e nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non s’è fermato, ha continuato la navigazione.

