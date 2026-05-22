Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento all’impresa affidataria, avviando così la fase operativa di un intervento atteso da anni e sostenuto con tenacia dall’Amministrazione Miccichè. L’atto di consegna è stato formalizzato dal direttore dei Lavori, l’architetto Alfonso Cimino, in presenza del sindaco, Francesco Miccichè, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, del dirigente del settore VI Lavori Pubblici, Alberto Avenia e del responsabile unico del progetto, Gerlando Trupia.

Le opere avviate mirano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, restituendo centralità e sicurezza a uno dei suoi luoghi più rappresentativi. Nel dettaglio tecnico, il progetto prevede le coperture della torre scenica, della platea e delle aree di servizio del teatro, incluse le opere di impermeabilizzazione, il rifacimento dei manti, il recupero del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e la messa in sicurezza generale della struttura, ponendo finalmente rimedio alle infiltrazioni e ai fenomeni di degrado che da troppo tempo interessano uno dei luoghi simbolo della cultura agrigentina.

Il sindaco Miccichè afferma: “Si tratta di uno degli interventi di salvaguardia più significativi portati avanti nel corso del mandato. Abbiamo scelto di lasciare alla città opere concrete e cantieri aperti, non promesse elettorali. Il Teatro Pirandello meritava attenzione, cura e responsabilità amministrativa. Insieme all’Assessore Principato abbiamo voluto fortemente questo intervento, seguendolo in ogni fase, dalla progettazione fino alla consegna dei lavori. Oggi possiamo dire di avere garantito lavori certi, finanziati e avviati in modo concreto”.

E l’assessore Principato aggiunge: “Questo risultato è il frutto di un lavoro lungo e complesso, fatto di progettazione, autorizzazioni, atti amministrativi e determinazione. Oggi non celebriamo un annuncio, ma l’inizio reale di un intervento che la città attendeva da anni. Tutelare il Teatro Pirandello significa difendere la nostra identità culturale e prenderci cura della bellezza e del patrimonio che appartengono a tutti gli agrigentini. Ancora una volta scegliamo la strada dei fatti”. L’obiettivo dei lavori è quello di restituire piena sicurezza e funzionalità al teatro eliminando definitivamente le criticità causate dalle infiltrazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp