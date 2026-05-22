Elezioni ad Agrigento, La Rocca Ruvolo (FI): “La città merita serietà e coerenza”

“In questa fase di campagna elettorale emerge con evidenza come diversi attori politici abbiano perso la coerenza del proprio percorso finendo tra le braccia di Salvini, che ieri ad Agrigento ha usato anche toni irrispettosi nei confronti della magistratura. La Lega è improponibile in una provincia dove l’accoglienza è al primo posto”. Lo afferma Margherita La Rocca Ruvolo, deputata di Forza Italia all’Ars, intervenendo sulle elezioni amministrative di Agrigento.

“Assistiamo a scelte che destano perplessità, esponenti che hanno beneficiato del sostegno di una forza politica in numerose occasioni, non soltanto in ambito elettorale, oggi si orientano verso alleanze che appaiono in contraddizione con il percorso compiuto. Tra questi, nel gruppo della Dc, figurano un candidato sindaco non eletto, successivamente nominato assessore regionale, assessori comunali attualmente in carica e un direttore generale della Regione Siciliana tuttora in servizio. Gli agrigentini tengano conto delle anomalie che caratterizzano questo gruppo a sostegno della candidatura di Gentile.

Forza Italia, Forza Azzurri, Mpa e Fratelli d’Italia con Dino Alonge sindaco – conclude La Rocca Ruvolo – propongono per Agrigento un progetto fondato sulla serietà e sulla coerenza valori irrinunciabili per il buon governo della città e per il rispetto dei cittadini”.

Agrigento, 22 maggio 2026

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