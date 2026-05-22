In occasione del XXXIV anniversario della strage di Capaci è stato installato un plastico commemorativo presso l’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” di Favara.L’evento, inserito nell’ambito del “Progetto Legalità”, ha visto la presenza del vice prefetto Vicario Elisa Vaccaro, del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e del sindaco di Favara Antonio Palumbo, insieme alle altre cariche istituzionali locali, uniti nel riaffermare i valori della giustizia e del ricordo.

Il diorama, che raffigura il tragico scenario di Capaci, è stato realizzato dall’artista Calogero Dalli Cardillo insieme agli alunni dell’istituto. Un’opera per non dimenticare il sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Oggi la memoria non si ferma, ma continua a camminare sulle gambe dei nostri giovani”, ha detto il questore Palumbo.

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