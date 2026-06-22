Teatro dell’Efebo, stasera la “Petite Messe Solennelle” di Rossini inaugura la stagione 2026

Prende il via questa sera, lunedì 22 giugno, la stagione 2026 del Teatro dell’Efebo. Alle ore 20:30, nell’antica cavea del Giardino Botanico di via Demetra, andrà in scena la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini, primo appuntamento del cartellone promosso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Grande attesa per l’esecuzione della celebre composizione sacra rossiniana nella sua versione originale per soli, coro, due pianoforti e armonium. Sul palco si esibiranno Katia Ilardo (soprano), Lorena Scarlata (contralto), Samuele Di Leo(tenore), Salvatore Grigoli (basso), Elia Tagliavia (primo pianoforte), Riccardo Scilipoti (secondo pianoforte) e Andrea Gallina (armonium). A dirigere il Coro “A. Scarlatti” sarà il maestro Alessandra Pipitone.

L’ingresso è gratuito, una scelta che conferma la volontà dell’ente di rendere la cultura sempre più accessibile e condivisa, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di assistere a un grande evento musicale in una delle location più suggestive della città.

«Aprire la Stagione 2026 del Teatro dell’Efebo con la Petite Messe Solennelle di Rossini – afferma il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino – significa ribadire il valore centrale della cultura e delle arti nella crescita civile di una comunità. La musica, il teatro e tutte le forme dell’espressione artistica rappresentano strumenti fondamentali di dialogo, conoscenza e coesione sociale».

L’appuntamento segna l’avvio ufficiale di una nuova stagione culturale che punta a valorizzare il Teatro dell’Efebo come luogo di incontro tra spettacolo, storia e paesaggio, nel cuore della Valle dei Templi.

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