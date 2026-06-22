Una persona è rimasta ferita, per sua fortuna in maniera lieve, in un incidente stradale che si è verificato questa mattina alle porte di Agrigento, nei pressi di San Giusippuzzo e Fontanelle.

Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e un camion. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente della vettura proveniente dalla via Mazzini nell’immettersi sulla statale si sarebbe reso responsabile di un’inversione di marcia.

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