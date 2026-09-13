Le grandi colonne sonore del cinema, la musica sacra e i successi pop e rock hanno chiuso ieri sera, al Giardino botanico, la stagione 2026

AGRIGENTO – Si è conclusa ieri sera, sabato 12 settembre, la stagione 2026 del Teatro dell’Efebo. Sul palco del Giardino botanico sono saliti l’Orchestra filarmonica Demetra e il Coro polifonico Free Melody, protagonisti di un imponente spettacolo sinfonico-corale.

Strumenti e voci si sono fusi attraverso un repertorio capace di attraversare epoche e generi differenti. Il programma ha spaziato dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Hans Zimmer alla musica sacra, senza tralasciare incursioni nel pop e nel rock, con brani reinterpretati in chiave orchestrale e corale.

A dirigere l’Orchestra filarmonica Demetra è stato il maestro Antonio Cusumano, mentre il Coro polifonico Free Melody è stato guidato da Debora Randazzo.

A raccontare lo spirito dello spettacolo, poco prima dell’esibizione, è stato Enzo Abate, direttore organizzativo dell’Orchestra filarmonica Demetra.

«Siamo felici di ritornare al Teatro dell’Efebo – ha spiegato – anche perché credo che sia uno dei teatri di pietra più belli della Sicilia. Torniamo per chiudere le manifestazioni organizzate dal Libero Consorzio. Avremmo voluto realizzare lo spettacolo nel mese di agosto, ma ci è stato chiesto di chiudere la rassegna perché siamo stati considerati un po’ la ciliegina sulla torta. E questo ci riempie d’orgoglio».

L’Orchestra ha riproposto alcuni dei brani eseguiti nella precedente edizione, affiancandoli alle nuove composizioni preparate durante l’anno: «Sono brani molto particolari e potenti, con una forza melodica di grande impatto».

Abate ha sottolineato soprattutto il legame dell’Orchestra e del Coro con il territorio: «I musicisti e i coristi sono siciliani, molti dei quali provenienti dalla provincia di Agrigento. Questo dimostra che la musica in Sicilia ha qualcosa in più da proporre ogni anno. C’è un chiaro lavoro di crescita e una capacità orchestrale e corale di alto livello. La Sicilia e, in particolare, Agrigento offrono davvero tantissimo».

Un percorso costruito negli anni anche attraverso importanti esperienze artistiche e formative: «Dal 2017 al 2021 siamo stati Orchestra e Coro del Teatro Pirandello, portando avanti progetti che coinvolgevano anche i ragazzi provenienti dalle scuole e dai licei musicali. Da parte nostra c’è sempre stato un lavoro molto intenso per valorizzare quello che il territorio offre».

Lo spettacolo ha rappresentato l’ultimo atto di una stagione che ha alternato musica, teatro e intrattenimento, portando sul palco del Giardino botanico artisti e produzioni differenti.

Con l’esibizione dell’Orchestra filarmonica Demetra e del Coro polifonico Free Melody è così calato il sipario sull’edizione 2026 del Teatro dell’Efebo, chiusa nel segno della grande musica e della valorizzazione dei talenti siciliani.

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