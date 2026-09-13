Trovato in possesso di 400 grammi di hashish. I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato un diciottenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, avendo il sospetto che il ragazzo potesse nascondere della droga, hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Durante l’ispezione il giovane canicattinese avrebbe tentato di disfarsi del “fumo” lanciando lo stupefacente dalla finestra per poi cercare di recuperarlo e fuggire. I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato in flagranza.

Il giudice del tribunale di Agrigento, dopo l’udienza di convalida, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora.

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