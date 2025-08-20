REALMONTE – Un Teatro Costabianca gremito ha accolto l’energia travolgente dei Vulcanica Brass Ensemble, protagonisti di una delle serate più riuscite di questa estate. L’ensemble ha proposto un repertorio che ha attraversato la grande musica da film, con un omaggio speciale a Ennio Morricone e incursioni nei classici internazionali, conquistando il pubblico in un crescendo di emozioni.

La stagione del Costabianca, voluta e sostenuta dal sindaco Alessandro Mallia e dall’assessore agli Spettacoli Marika Salemi, sotto la direzione artistica di Marco Gallo, si sta rivelando un autentico successo. Il sold out di domenica sera è la conferma di un progetto che punta a restituire al teatro il suo ruolo di riferimento culturale e di intrattenimento per l’intera comunità.

«Una vera emozione vedere il teatro così pieno» hanno commentato gli organizzatori, soddisfatti della risposta del pubblico che continua a premiare la programmazione estiva.

E non finisce qui: il calendario prosegue con altri appuntamenti di rilievo. A partire dal concerto di Povia, che aprirà la prossima serie di spettacoli, fino ad arrivare agli eventi di agosto e settembre che porteranno sul palco comicità, musica e intrattenimento.

Sulla pagina Instagram @teatrocostabianca sono disponibili foto e video che raccontano i momenti più intensi della serata con i Vulcanica Brass Ensemble.

