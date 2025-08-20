L’illusione firmata D’Angelo Gioielli

Un gesto semplice, quasi banale, che diventa un colpo da maestro. Nel nuovo video promozionale di D’Angelo Gioielli, la comunicazione si trasforma in arte dell’illusione. Una scatola sospesa in aria, una ragazza che con le mani ne enfatizza la magia, e un Alberto D’Angelo appoggiato al muro con aria apparentemente distratta. Poi la rivelazione: è solo un manico di scopa, abilmente nascosto, a sostenere l’oggetto che sembrava fluttuare.

Un gioco leggero, ironico, che in pochi secondi racconta molto più di quanto sembri. La gioielleria agrigentina fondata nel 1987 ha scelto di affidarsi a un linguaggio immediato, fresco e sorprendente, capace di catturare l’attenzione in un’epoca in cui i messaggi pubblicitari rischiano di confondersi nel rumore di fondo.

Come i gioielli che nascono dal laboratorio di Piazza Cavour, anche questo video rivela che dietro l’incanto c’è sempre una mano esperta, un sapere tramandato, una passione che dura da oltre trent’anni. Una comunicazione che non punta solo a vendere, ma a raccontare un’identità: quella di un marchio che continua a coniugare tradizione e creatività, ironia e prestigio, serietà e leggerezza.

La colonna sonora scelta, “Groove Break” di Will Edmond, amplifica l’effetto sorpresa, dando ritmo e modernità a una scena che resta impressa. Non uno spot nel senso classico del termine, ma un piccolo racconto che conferma come la genialità, anche nel marketing, possa nascere dalla semplicità.

La storia comincia nel 1987, quando Daniele D’Angelo, allora giovane studente universitario, per curiosità e intraprendenza iniziò a vendere i primi gioielli. Da semplice gioco a grande vocazione: in poco tempo divenne un profondo conoscitore delle gemme e delle tecniche orafe. Nel 1990 si unì al progetto anche il fratello Maurizio, trasformando quella che era un’intuizione in una vera impresa di famiglia.

La crescita è stata costante. Negli anni, D’Angelo Gioielli si è affermata come un marchio di riferimento nel settore, sinonimo di professionalità e cortesia, ma anche di continua ricerca creativa. Un punto d’incontro in cui convivono le grandi firme della gioielleria e l’arte artigianale personalizzata, capace di dare vita a creazioni uniche.

Nel 2015, il trasferimento in Piazza Cavour, cuore pulsante della città, ha segnato una nuova fase: accanto al punto vendita è nato anche il laboratorio orafo, luogo in cui si fondono tradizione e innovazione.

Il nuovo video, con la sua estetica contemporanea e le immagini evocative, racconta tutto questo senza parole, dimostrando come anche la comunicazione, quando è autentica, diventa un’arte. «Una famiglia, una passione che dura nel tempo» non è soltanto un claim: è la sintesi di un percorso che continua a brillare come i gioielli che porta con sé.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp