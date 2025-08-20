Realmonte, 20 agosto 2025 – Prosegue la programmazione dell’Estate Costabianca 2025 con un appuntamento di grande richiamo: giovedì 21 agosto il Teatro Costabianca ospiterà il concerto di Povia.

L’artista milanese, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con Vorrei avere il becco e autore di successi popolari come I bambini fanno oh, proporrà al pubblico uno spettacolo che unisce musica e racconti, in un dialogo diretto e coinvolgente con gli spettatori.

L’ingresso è gratuito e l’evento si inserisce all’interno del cartellone estivo promosso dal Comune di Realmonte, con la direzione artistica di Marco Gallo.

Il sindaco Alessandro Mallia e l’assessore agli Spettacoli Marika Salemi sottolineano come la rassegna stia restituendo al Teatro Costabianca il ruolo di punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento estivo, in una cornice suggestiva a pochi passi dalla Scala dei Turchi.

Il concerto di Povia rappresenta un’ulteriore conferma del successo della stagione, che punta a valorizzare uno degli spazi più significativi della costa agrigentina, con eventi pensati per un pubblico ampio e variegato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp