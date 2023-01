TeatrAnimahub: Nuove iscrizioni per i laboratori teatrali dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento. Nuove iscrizioni per i laboratori di recitazione, espressione corporea e canto, organizzati dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, rivolti sia ai bambini e giovanissimi che agli adulti, anche alla prima esperienza. Per tutti gli interessati, l’Associazione Culturale TeatrAnima organizza due pomeriggi informativi, sabato 28 e domenica 29 gennaio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso il Centro Culturale TeatrAnimahub, sito in via Oblati 96, Agrigento (ex Istituto Gioeni/Salesiani).Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi anche ai numeri 3202256079 (referente per gli allievi bambini e giovanissimi) e 3270044269 (referente per gli allievi adulti), oppure inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected]

Ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, sono reperibili consultando la pagina ed il gruppo Facebook della associazione stessa.