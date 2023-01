Carrozzerie rigate e specchietti rotti, danneggiate 4 auto

Sono quattro i danneggiamenti di auto che sono stati messi a segno in tempi e posti diversi della città di Agrigento e che, quasi certamente, non hanno nessuno collegamento l’uno con l’altro. I proprietari hanno formalizzate le denunce, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno già avviato accertamenti e attività investigativa per provare a dare un nome e cognome ai responsabili.

In via Pirandello è stata rigata quasi tutta la carrozzeria di una Bmw di proprietà di un impiegato di 33 anni. In via Empedocle con l’utilizzo di un oggetto acuminato è stata danneggiata una nuovissima Renault Koleos di proprietà di un cinquantaduenne, ed in questo caso è stato anche mandato in frantumi lo specchietto retrovisore. In via Imera rigata la carrozzeria di un’altra Bmw intestata ad un agrigentino sessantaduenne.

Ed infine a Fontanelle è stata devastata una Polo Volskwagen intestata ad un quarantenne. Appare scontato che uno dei primi passi investigativi mossi possa essere stato la verifica nelle zone in questione o nelle immediate vicinanze, e se dal caso l’acquisizione, dell’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati.