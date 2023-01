Momenti di paura, questa mattina, in via Umberto a Favara, per incendio divampato all’interno di un’abitazione di due extracomunitari.

Ad evitare il peggio l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento subito le fiamme.

Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri e la polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. A prendere fuoco è stato un materasso.