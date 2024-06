I militari della Guardia costiera di Porto Empedocle, con un’autentico blitz scattato questa mattina via terra e via mare con una motovedetta, hanno sequestrato tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come “taxi” del mare alla Scala dei Turchi di Realmonte.

“Abbiamo assistito a una interessante operazione – scrive l’associazione Mareamico di Agrigento, che proprio in questi giorni aveva segnalato la presenza di numerosi barchini in una zona della costa dove sarebbe proibito ormeggiare -. Oggi lo Stato ha risposto con questa perfetta operazione di ripristino della legalità”.