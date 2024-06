E’ stato trovato nuovamente a molestare gli utenti del parcheggio di piazzale Aldo Moro ad Agrigento, nonostante avesse il Dacur dal luglio dell’anno scorso e della durata di un anno, firmato dal questore. Ai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento non è sfuggita la sua presenza.

Un cinquantatreenne di Agrigento, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per inosservanza dei provvedimenti d’autorità. Proprio perché già bloccato altre volte, il parcheggiatore abusivo era stato destinatario del divieto di accesso alle aree urbane.

Per effetto del cosiddetto Daspo urbano, non avrebbe potuto rimettere piede, e meno che mai rimettersi “al lavoro”, nel centro della città. Divieto che non ha invece rispettato. Il cinquantatreenne è stato inoltre sanzionato e allontanato dal centro cittadino.