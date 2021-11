In arrivo , nelle case di molti agrigentini , i solleciti della Tari 2018-2019, per omessa e infedele dichiarazione. Il Comune di Agrigento ha impegnato la somma complessiva di 39 mila euro per affidare alle Poste la spedizione della raccomandata. Ancora una volta, con i necessari passaggi formali, Palazzo dei Giganti prova a recuperare l’evasione tributaria.