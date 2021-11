Si ribalta con l’auto, ragazza in ospedale

Una ragazza di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, nel primo pomeriggio, lungo la via Unità d’Italia, a “San Giusippuzzu”. Viaggiava alla guida di una Fiat Panda che s’è, all’improvviso, ribaltata su un fianco. Sono stati alcuni automobilisti in transito a dare l’allarme.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno aiutato la giovane ad uscire dall’abitacolo.

Con un’autoambulanza del 118 è stata trasferita al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici, l’hanno medicata, e sottoposta ad accertamenti sanitari. L’automobilista è risultata cosciente e, per sua fortuna, non ha riportato gravi traumi.