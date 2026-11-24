Nessuna nuova tassa per bar, ristoranti e negozi, ma il reinvestimento nei territori di una piccola quota dell’imposta già incassata dallo Stato. È la controproposta di Conflavoro Turismo che boccia l’ipotesi, avanzata dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, di estendere la tassa di soggiorno alle attività commerciali frequentate dai visitatori. L’associazione propone invece di istituire un Fondo nazionale per la competitività delle destinazioni turistiche, destinando ai territori il 5% dell’Iva generata dalle spese dei viaggiatori.

Secondo le stime del Centro Studi di Conflavoro Sicilia — elaborate sui dati dell’Osservatorio Turistico Regionale che nel 2025 ha registrato oltre 7 milioni di arrivi e 22,5 milioni di presenze nell’Isola — la spesa turistica complessiva raggiunge circa 2,77 miliardi di euro, generando 252 milioni di Iva. Con la quota del 5%, alla Sicilia tornerebbero circa 12,6 milioni di euro l’anno, pari a oltre 60 milioni in un quinquennio.

«Sono risorse che potrebbero migliorare i collegamenti, riqualificare le destinazioni, potenziare i servizi e dare una possibilità anche ai territori dell’entroterra – dichiara Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale vicario di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia –. L’Iva ha un vantaggio che la tassa di soggiorno non avrà mai: raggiunge anche chi visita la Sicilia in giornata, senza chiedere un solo adempimento in più alle imprese».

Dello stesso avviso il coordinatore nazionale di Conflavoro Turismo, Corrado Della Vista, secondo cui la proposta di Bocca «non risolve nulla e complica tutto», costringendo gli esercenti a distinguere tra residenti e turisti.

Per l’Isola, queste risorse potrebbero finanziare strade, parcheggi, sicurezza e formazione, sostenendo anche le aree interne e il turismo religioso — dai grandi eventi come Sant’Agata e il Festino di Santa Rosalia fino ai riti della Settimana Santa e al Cammino di San Giacomo — per il quale Conflavoro chiede un monitoraggio dedicato da parte dell’Osservatorio Regionale. L’associazione sollecita ora un confronto con Mef, Ministero del Turismo e Anci per definire criteri di riparto legati a presenze, flussi giornalieri e stagionalità.

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