Trasformare i sottopassaggi pedonali di piazza Stazione da luoghi di degrado e abbandono a un percorso museale multimediale permanente dedicato alla storia millenaria di Agrigento. È la proposta lanciata dall’imprenditore agrigentino Giovanni Parisi, che si rivolge direttamente al sindaco Michele Sodano, alla giunta e al Consiglio comunale per suggerire un progetto di riqualificazione urbana e culturale. «Oggi i sottopassaggi pedonali della nostra città, a partire da quelli di piazza Stazione, versano nel degrado e nell’abbandono: spazi grigi e chiusi che offrono un brutto biglietto da visita ai turisti – afferma Parisi –. Ma se li trasformassimo da luoghi dimenticati a gallerie d’arte e cultura a cielo, o meglio a terra, aperto?».

L’idea prevede di affidare la gestione e la cura di questi ambienti a una cooperativa composta da giovani e professionisti locali, allestendo un itinerario immersivo che ripercorra le tappe fondamentali della città, dalla fondazione fino ai giorni nostri. «Immaginate di attraversare la città camminando dentro la sua storia – spiega l’imprenditore –: luci, suoni, proiezioni immersive e pannelli interattivi che raccontano l’antica Akragas, Empedocle e il Medioevo, fino ad arrivare a Luigi Pirandello e all’Agrigento contemporanea».

Secondo Parisi, l’intervento permetterebbe di raggiungere tre obiettivi concreti: garantire sicurezza e decoro attraverso spazi illuminati, puliti e sorvegliati; creare occupazione reale sul territorio affidando alla cooperativa manutenzione, accoglienza, info-point turistici e piccole visite guidate; offrire un’attrazione culturale in più per turisti e scuole, accessibile gratuitamente o a costi simbolici per collegare i punti nevralgici del centro. «Agrigento non ha bisogno solo di grandi opere, ma di visione e cura per ciò che già esiste – conclude Parisi –. Recuperare gli spazi abbandonati attraverso la cultura significa restituire dignità e futuro ai nostri giovani».

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