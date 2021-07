Tari. Il Consiglio comunale di Agrigento approva sgravi fiscali proposti dalla IV commisione

IL Presidente della 4^ Commissione Consiliare Permanente Finanza, Bilancio e Patrimonio, composta dai consiglieri Davide Cacciatore, Simone Gramaglia, Pasquale Spataro, Marco Vullo e Angelo Vaccarello, esprime viva soddisfazione per il risultato ottenuto ieri in Consiglio Comunale a seguito dell’approvazione delle proposte avanzate dalla stessa Commissione e che sono state votate all’unanimità dall’intera assise comunale.

Il Presidente Davide Cacciatore dichiara: “Sono soddisfatto per aver raggiunto un risultato importante per la città di Agrigento, da sempre vessata dalle tasse, fra le più alte in Italia. Con la nostra proposta si avrà uno sgravio sulla fiscalità locale non di poco conto. Occorre rilanciare l’economia cittadina e per questo la riduzione delle tasse a carico dei contribuenti diventa fondamentale; avranno uno sgravio fiscale fino al 50% le abitazioni occupate da nucleo familiare con presenza di persone conviventi disabili legati alla legge 104 art. 3 comma 3; altri sgravi fiscali sono previsti nel caso di adozione di cani riconducibili al canile di Agrigento, muniti di microcip. Bene la proroga fino al 30 settembre – continua Cacciatore – per la presentazione delle istanze per avere l’accesso alle agevolazioni. Approvato anche l’emendamento della Commissione sull’art. 21 comma 4 il cui scopo è quello di inserire nelle riduzioni ed esenzioni tutte le categorie di studenti universitari eliminando così il parametro iniziale vincolato che prevedeva le agevolazioni fino a 24 anni”.

Il Presidente Cacciatore conclude: “Ho apprezzato molto che le nostre proposte a favore della città non hanno visto un colore politico, ma solo le esigenze dei cittadini. Pertanto ringrazio tutti i componenti della Commissione per l’alta sensibilità e responsabilità dimostrate”.