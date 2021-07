Presentato il movimento “Monumento in onore delle vittime da infortuni sul lavoro”

Nella sala dei convegni del Collegio dei Filippini di Agrigento e’ stato presentato il Comitato Promotore per il “monumento in onore delle vittime da infortuni sul lavoro”. L’idea è quella di accendere i riflettori sul dramma delle “morti bianche” attraverso la realizzazione di un monumento da installare nella Piazza Marconi antistante alla Stazione Centrale di Agrigento per commemorare i caduti sul lavoro ma anche per diffondere nella società civile la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.