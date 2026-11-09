Tragedia sulle Madonie, muore durante un’escursione: addio a Tarcisio Lacagnina

Un malore improvviso mentre percorreva i sentieri del Monte Mufara, nel cuore delle Madonie. Si è trasformata in tragedia una giornata di escursione per un gruppo di appassionati della montagna. Tarcisio Lacagnina, 56 anni, originario di Agrigento, è morto nella tarda mattinata di ieri dopo essere stato colto da un malore cardiaco.

L’uomo stava partecipando a un’escursione sul Monte Mufara quando, all’improvviso, si è accasciato davanti agli altri componenti del gruppo. Immediata la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112. Gli escursionisti, per consentire ai soccorritori di individuare rapidamente il punto, hanno utilizzato anche l’applicazione GeoResQ, trasmettendo le coordinate esatte della loro posizione.

La corsa contro il tempo

Tra gli escursionisti erano presenti due medici che hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Una corsa contro il tempo proseguita con l’arrivo delle squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e del personale sanitario del 118.

Raggiungere il luogo non è stato semplice. Le caratteristiche del terreno e le difficoltà di accesso alla zona non hanno consentito l’impiego dell’elicottero e i soccorritori sono stati costretti a procedere via terra.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il cinquantaseienne non c’è stato nulla da fare. Una volta raggiunto il punto dell’intervento, il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana. Dopo le necessarie autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, i tecnici del Soccorso alpino hanno provveduto al recupero della salma, trasportandola fino alla conca di Piano Battaglia.

La passione per la montagna

Tarcisio Lacagnina lavorava come rappresentante nel settore delle ceramiche. Era sposato e padre di figli. Grande appassionato di montagna e di escursionismo, frequentava da tempo sentieri e percorsi naturalistici, una passione attraverso la quale aveva costruito negli anni amicizie e legami.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia e i ricordi condivisi da amici e conoscenti.

Una giornata trascorsa nel luogo che amava si è conclusa nel modo più drammatico, lasciando sgomenti i familiari, gli amici e quanti avevano condiviso con lui l’amore per la montagna e per la natura

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