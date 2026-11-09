A San Leone lavori da oltre tre mesi tra via Nettuno e piazzale Giglia. Proteste dei commercianti, passerella transennata e nuovi cedimenti della pista ciclabile.

Paolo Picone

AGRIGENTO. Cantieri interminabili, strutture pericolanti ed erosione costiera. San Leone continua a fare i conti con una serie di criticità che alimentano il malcontento di residenti e commercianti. Tra via Nettuno e piazzale Giglia, i lavori per la nuova rete idrica si protraggono ormai da oltre tre mesi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulle attività commerciali.

I commercianti sono esasperati, gli automobilisti costretti a convivere con continui disagi e i residenti lamentano la mancanza di informazioni certe sulla conclusione degli interventi. A complicare ulteriormente la situazione c’è la passerella che collega piazzale Giglia alla villa Pertini, attualmente transennata perché ritenuta pericolosa. Una condizione che solleva interrogativi sulla manutenzione della struttura negli ultimi anni.

Sul fronte della sicurezza interviene anche l’avvocato Cappello del Codacons, che denuncia l’ennesimo cedimento della pista ciclabile, nuovamente danneggiata. Mareamico, invece, richiama l’attenzione sull’erosione costiera e sull’assenza di interventi risolutivi per contrastare l’avanzata del mare.

Un quadro di criticità che si aggrava mentre restano ancora incerti i tempi di completamento dei cantieri. Da residenti e operatori commerciali arriva una richiesta precisa: interventi concreti, maggiore sicurezza e soprattutto tempi certi per la fine dei lavori.

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