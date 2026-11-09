Porte girevoli nel partito di Vannacci: Samaritano lascia, Fattori entra. «Di nuovo è rimasto solo il logo»

Movimenti in Futuro Nazionale anche ad Agrigento. Manuel Samaritano lascia polemicamente il progetto politico guidato dal generale Roberto Vannacci e punta il dito contro l’ingresso di esponenti provenienti da altri partiti. Marcello Fattori compie invece il percorso opposto: lascia la componente di Forza Italia in Consiglio comunale e aderisce al movimento. È il primo cambio di casacca nell’aula Sollano dall’inizio della consiliatura.

Porte girevoli in Futuro Nazionale. C’è chi esce perché nel nuovo partito vede avanzare troppi volti della politica di lungo corso e chi, invece, sceglie proprio adesso di entrarvi. Due vicende distinte, che ad Agrigento finiscono inevitabilmente per incrociarsi sul piano politico.

Da una parte c’è Manuel Samaritano, che ha deciso di lasciare Futuro Nazionale accompagnando l’addio con parole tutt’altro che concilianti. Dall’altra Marcello Fattori, consigliere comunale eletto nelle liste di Forza Azzurri e finora appartenente alla componente di Forza Italia vicina a Riccardo Gallo, che ha ufficializzato l’adesione al movimento guidato dal generale Roberto Vannacci.

Samaritano non fa alcun riferimento a Fattori. La sua critica guarda piuttosto alla costruzione del partito su scala nazionale e regionale e all’ingresso di esponenti con una lunga esperienza politica alle spalle.

«Si sperava in un partito nuovo con gente nuova – afferma Samaritano – e invece stiamo vedendo i vecchi transitare in Futuro Nazionale. Futuro Nazionale nasce giovane ma si invecchia immediatamente. Di nuovo credo sia rimasto solo il logo».

E quando gli viene chiesto di indicare qualche nome, Samaritano non si sottrae: «In Sicilia abbiamo visto l’entrata di Tommaso Calderone, in Calabria Furgiuele. Insomma, il vecchio che entra nel nuovo. I galloni non si conquistano sul terreno, come dice il Generale, ma sulla base del pacchetto di voti». Nel suo ragionamento cita anche i parlamentari Edoardo Ziello e Rossano Sasso.

Una posizione critica che arriva proprio mentre Futuro Nazionale continua a strutturarsi sul territorio.

Fattori lascia la componente di Forza Italia

Ad Agrigento il movimento di Vannacci incassa infatti l’adesione di Marcello Fattori. Come anticipato da AgrigentoOggi, si tratta del primo cambio di casacca nell’aula Sollano dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Fattori, eletto con la lista Forza Azzurri e finora nella componente di Forza Italia, lascia l’area politica di riferimento di Riccardo Gallo e approda a Futuro Nazionale.

L’adesione è stata ufficializzata sabato nel corso di un incontro pubblico alla presenza, tra gli altri, del coordinatore regionale del movimento e deputato alla Camera Tommaso Calderone.

Per Fattori, però, non si tratta di una rottura con la propria storia politica, bensì del contrario: un ritorno alle proprie radici.

«Questa decisione affonda le radici nella mia storia personale e politica: il mio percorso comincia a soli 14 anni nelle file della destra agrigentina e si è sempre sviluppato attorno a una visione sociale e identitaria profondamente legata alla nostra tradizione e al senso di comunità».

Il consigliere sostiene di riconoscere in Futuro Nazionale «la possibilità di dare voce e nuova forza a principi e valori» che considera irrinunciabili, indicando tra le priorità la tutela delle categorie più fragili, dei giovani, degli anziani, delle famiglie in difficoltà e delle persone con disabilità.

«Non rinnego il mio percorso»

Fattori respinge inoltre l’idea che il passaggio possa modificare il mandato ricevuto dagli elettori.

«La mia adesione a Futuro Nazionale non cambia le ragioni per cui i cittadini mi hanno accordato la loro fiducia. Al contrario, rafforza la mia volontà di proseguire il lavoro iniziato in questi primi mesi di mandato».

E precisa: «Non rinnego il mio percorso, non rinnego le persone con cui l’ho condiviso e soprattutto non dimentico la fiducia di chi mi ha sostenuto, ma in questa particolare fase politica, per dovere morale, ritengo opportuno rimarcare la mia appartenenza ad una destra di sani principi morali».

Secondo Fattori, inoltre, il suo ingresso non rappresenterebbe un’operazione isolata, ma farebbe parte di un movimento più ampio che starebbe raccogliendo adesioni in provincia di Agrigento.

Due movimenti in direzione opposta, dunque. Samaritano lascia perché nel progetto di Vannacci vede sempre meno “nuovo”; Fattori entra perché proprio in quel progetto ritrova identità e appartenenza.

E mentre Futuro Nazionale prova a mettere radici anche nell’Agrigentino, il primo effetto concreto sulla politica cittadina è già arrivato: nell’aula Sollano cominciano a cambiare gli equilibri e le appartenenze rispetto al voto di pochi mesi fa.

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