Tanti podi per i ragazzi della Racing Team Agrigento.

Sul percorso tecnico di Ficuzza, in provincia di Palermo, il freddo, la pioggia ed il fango che hanno reso il percorso al limite della praticabilità non hanno per nulla intimorito i giovani atleti del team Agrigentino. Nella prima partenza, categoria allievi, Joan Pedro Fazio si conferma leader indiscusso e con una prestazione brillante sale sul gradino più alto del podio. Nella categoria esordienti Salvatore Toro giro dopo giro mette in pratica le proprie abilità tecniche e si impone di diritto al secondo posto. Nella seconda partenza categoria Juniores Flavio Micalef e Chiara Vitello su un percorso reso ancora più al limite dai solchi creati nel terreno, riescono ad ottenere il secondo posto lottando pedalata dopo pedalato contro i propri avversari. Bene Alessio La Porta che riesce ad ottenere un buon quinto posto. Soddisfatto il D.S. Totò D’Andrea che vede i propri giovani atleti crescere sani tra impegni scolastici ed agonistici.

Questa settimana sarà dedicata alla preparazione per la trasferta di domenica a Santa Ninfa (TP).