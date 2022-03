Lampedusa, 363 vaccinazioni nell’open day dell’Asp di Palermo

Si è chiuso con un bilancio di 363 somministrazioni il fine settimana a Lampedusa dedicato alle vaccinazioni anticovid. All’interno del Poliambulatorio di Contrada Grecale, gli operatori dell’Asp di Palermo hanno allestito un “Punto vaccinale occasionale” attivo, in modalità Open Day, sia la mattina che il pomeriggio”. Buona la risposta della cittadinanza con 35 prime dosi, 142 di seconde e 186 booster, mentre sono state 23 le vaccinazioni alla fascia pediatrica (5-11 anni). Dall’inizio della campagna vaccinale (nel mese di gennaio del 2021) l’Asp di Palermo ha somministrato, complessivamente, a Lampedusa 12.176 dosi, di cui 4.948 prime, 4.521 seconde e 2.697 booster. Il prossimo Open Day dell’Azienda sanitaria di Palermo è in programma nelle Pelagie il 19, 20 e 21 aprile. Non solo vaccini, la giornata di sabato al Poliambulatorio di Contrada Grecale è stata, anche dedicata allo screening mammografico, riservato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Sono state 25 le mammografie effettuate all’interno dei locali della Radiodiagnostica del Presidio.