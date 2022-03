Sul PRG interviene Gerlando Piparo: «Subito risposte a cittadini e imprese»

Il capogruppo di Fdi al Comune Gerlando Piparo, ha voluto chiarire ai cittadini, lo stato dell’iter tecnico amministrativo relativo alle 5 prescrizioni esecutive delle zone “C4” (case con orto),”C1” (Villaggio Mosè), alle sottozone “D3”(strutture turisti- che di espansione) e zona “C2” (nuove espansioni residenziali) e zona “D5” commerciale. Piparo ricorda che con la legge dell’agosto del 2020 è stata abrogata la legge 71/78 e conseguentemente è stato modificato il percorso per l’approvazione del nuovo strumento urbanistico, il Pug. Il Comunicato:

“Con la presente – scrive Piparo – si vuole rappresentare alla cittadinanza tutta, lo stato dell’iter tecnico amministrativo relativo alle cinque prescrizioni esecutive delle zone “C4” (case con orto),”C1” (Villaggio Mosè), alle sottozone “D3”(strutture turistiche di espansione) e zona “C2” (nuove espansioni residenziali) e zona “D5” commerciale.

Con la legge regionale n° 19 del 13/08/2020 (norme per il governo del territorio) è stata abrogata la L.R. 71/78 e conseguentemente modificato il percorso per l’ approvazione del nuovo strumento urbanistico, denominato P.U.G. (Piano Urbanistico Generale).

Secondo detta legge 19/2020, il P.U.G. deve rispettare le linee guida del P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) che, alla data odierna, non è stato ancora approvato.

Ciò determina uno stallo nella attività di rilascio di Permessi a Costruire, che sta letteralmente e progressivamente bloccando l’economia della Città di Agrigento.

Impedendo, di fatto, l’attività edilizia.

Lo scrivente ritiene che, in attesa della redazione da parte della Regione del P.T.R., l’Amm.ne Comunale debba sospendere il procedimento finalizzato alla formazione di un nuovo strumento urbanistico (PUG), perchè richiederebbe tempi molto lunghi per la sua approvazione e mantenendo lo stato attuale di stallo dell’attività edilizia e tutta l’economia ad esso collegata .La possibile soluzione è rendere attuative le cinque prescrizioni esecutive delle zone “C4” (case con orto),”C1” (Villaggio Mosè), alle sottozone “D3”(strutture turistiche di espansione) e zona “C2” (nuove espansioni residenziali) e zona “D5” commerciale, al fine di dare risposta a tutti i cittadini, alle imprese e alle forze sociali. Inoltre è indispensabile attivare le procedure per ottenere la VAS (valutazione ambientale strategica) relativa alle cinque prescrizioni esecutive previste dal P.R.G. Volendo concludere, in attesa che la Regione Sicilia approvi il PTR, è imprescindibile che questa Amm.ne Comunale, renda attuative le sopracitate prescrizioni esecutive. Questo atto fondamentale per venire incontro ai tantissimi cittadini che, pur pagando, con grandi difficoltà economiche l’IMU dei terreni interessati, non possono avvalersi del loro DIRITTO ad edificare , subendone le conseguenze da anni. Quindi ridare dignità al nostro territorio ed alla nostra gente e di conseguenza rimpinguare le casse comunali per offrire sempre più servizi alla collettività migliori efficienti e puntuali.