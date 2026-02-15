“In merito alle notizie apparse nelle ultime ore su alcuni organi di informazione, desidero intervenire personalmente per fare chiarezza e tutelare la mia persona, la mia famiglia e l’Amministrazione che rappresento. Smentisco in modo categorico quanto riportato: non mi trovo agli arresti domiciliari, né mi è stato notificato alcun provvedimento restrittivo della libertà personale”. Lo scrive il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, in merito all’inchiesta della Procura di Agrigento e della Squadra Mobile della Questura che coinvolge 22 persone, tra cui lo stesso primo cittadino, un vice sindaco, funzionari di diversi Comuni, vigili urbani, un avvocato e i responsabili di due agenzie. Per la maggior parte di loro è stato chiesto l’arresto. Il gip ha però rigettato la misura e la Procura della Repubblica di Agrigento la sta riproponendo al tribunale del Riesame.

“Sono totalmente estraneo ai fatti che vengono descritti e respingo con fermezza ogni accusa – continua il Sindaco Dario Gaglio -. Ho sempre svolto il mio ruolo istituzionale con senso di responsabilità, trasparenza e nel pieno rispetto della legge. Confido nell’operato della magistratura e resto a completa disposizione delle autorità competenti affinché ogni aspetto venga chiarito nel più breve tempo possibile. Sono certo che l’accertamento della verità dimostrerà la mia assoluta correttezza. Continuerò a svolgere il mio mandato con il massimo impegno e senso delle istituzioni, nell’interesse esclusivo della comunità che ho l’onore di rappresentare”.

