AGRIGENTO – C’è un profumo che la domenica non tradisce mai: quello della cucina di casa. In via Gioeni 39, nel cuore della città, torna l’appuntamento con “Domenica dalla Nonna”, un pranzo pensato per chi ama i sapori autentici della tradizione siciliana.

Il menu è un viaggio tra ricette che parlano di famiglia e convivialità. Si parte con un antipasto ricco e generoso: panelle e cazzilli palermitani, salumi e formaggi, caponata classica, parmigiana di melanzane e polpette al sugo. A seguire il primo del giorno, il secondo del giorno e il dessert, per chiudere in dolcezza.

Inclusi nel prezzo anche acqua e vino, per un’esperienza completa che riporta al gusto della domenica di una volta.

Il costo è di 28 euro a persona per un pranzo che punta sulla qualità delle materie prime e sulla semplicità delle preparazioni, senza fronzoli ma con tanta sostanza.

Un’occasione per ritrovarsi a tavola, condividere piatti che raccontano la tradizione e riscoprire il piacere della domenica lenta, fatta di chiacchiere e sapori veri.

