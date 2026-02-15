Priva dei requisiti previsti dalla normativa. Una palestra è stata chiusa a Campobello di Licata al termine di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Palermo. L’intervento dei militari è scattato a seguito di un’ispezione igienico-sanitaria.

Nel corso de controllo, gli specialisti dell’Arma, hanno rilevato che il titolare dell’attività non ha esibito il parere igienico-sanitario obbligatorio relativo ai locali destinati all’attività ginnica. Inoltre è emerso che lo stesso non sarebbe in possesso della laurea in Scienze motorie né del diploma Isef richiesti per l’esercizio dell’attività.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata disposta la chiusura della palestra per un periodo di 90 giorni. Trascorso questo termine, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni previste, si potrà procedere con l’interruzione definitiva dell’attività.

