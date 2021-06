Tampona due auto, e si allontana: denunciato 45enne

Ha tamponato due auto, e dopo l’urto dicendo ai coinvolti che si sarebbe assunto le sue responsabilità assicurative, si è allontanato dalla zona. Ma poco dopo è tornato a piedi, e quando i poliziotti, nel frattempo giunti sul posto, hanno provato ad identificarlo, ha risposto che andava a prendere i documenti, che aveva lasciato a casa. Ma non si è più presentato.

E’ successo venerdì sera. Protagonista, un empedoclino di 45 anni, il quale, è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato “Frontiera” nella mattinata di ieri. A carico dell’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso, e rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico e tossicologico.

L’incidente stradale si è verificato in via Garibaldi, nell’abitato di Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 45enne era alla guida di una Fiat Cinquecento, quando all’improvviso ha centrato in pieno, prima una Fiat Punto, poi una Golf Volkswagen.

Due dei quattro occupanti delle auto incidentate, sono rimasti feriti e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure del caso.