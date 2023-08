Takayuki Morimoto è ufficialmente diventato un nuovo membro dell’Akragas, ponendo fine a un’attesa estenuante. La sua firma come attaccante giapponese è finalmente arrivata sotto gli occhi vigili del mister Marco Coppa. Questo annuncio è un motivo di grande gioia per i sostenitori della squadra della città dei Templi, che già vanta giocatori esperti e di alta qualità nel suo roster. Tra questi spiccano ex giocatori del Catania, come Gianluca Litteri e Cristian Llama, oltre a Marco Rossi.