Agrigento, [Data] – Si annuncia un momento di riflessione e pianificazione per il futuro turistico e culturale di Agrigento, con la convocazione della Consulta Comunale per il Turismo. L’evento è fissato per giovedì 24 agosto 2023, alle ore 10:30, presso la Sala Giunta Comunale nel cuore dell’amministrazione cittadina.

All’ordine del giorno, temi di importanza strategica per la crescita e la promozione della città saranno esaminati in modo pacato e ponderato. Programma “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”: Particolare attenzione verrà dedicata all’attuazione del programma che porrà Agrigento al centro dell’attenzione come Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Strategie e progetti saranno valutati per garantire la riuscita di questo prestigioso evento.