L’aula consiliare del Comune di Castrofilippo ha ospitato un nuovo incontro del Gal Sicilia Centro Meridionale in vista della nuova programmazione 2021-2027. Presenti il sindaco Gioacchino Baio, il vice sindaco Antonio Sedita, l’assessore Tatiana Pletto, il presidente del consiglio comunale Francesco Lo Brutto, la consigliera comunale Virginia Bruccoleri. Numerosi gli imprenditori ed i professionisti di Castrofilippo che hanno partecipato alla riunione che ha come obiettivo principale quello di ascoltare le esigenze del territorio, recepire proposte che poi serviranno a delineare la nuova programmazione europea 2021-2027. Ed è stato il Direttore del Gal Scm, l’architetto Olindo Terrana ad illustrare ai presenti quali potranno essere le opportunità per il territorio dei 13 comuni soci o partener del Gruppo di Azionale Locale Sicilia Centro Meridionale che giungeranno dalla nuova programmazione europea.

“L’incontro di Castrofilippo- ha detto l’architetto Olindo Terrana- è stato uno di quelli maggiormente partecipati che sino ad oggi abbiamo svolto comuni del Gal. Sono state diverse le proposte che abbiamo ricevuto dai presenti al termine di un dibattito che posso definire costruttivo ed interessantissimo. Proposte- conclude Terrana- di qualità per lo sviluppo non solo di Castrofilippo ma anche dei restanti comuni agrigentini che compongono il nostro Gal Scm”.

“Il nostro paese – dichiara il sindaco Gioacchino Baio- guarda al proprio futuro con ottimismo. Questa amministrazione- aggiunge il sindaco- ha dei grandi progetti: rilancio del settore turistico, valorizzazione della cucina tipica locale attraverso i numerosi ristoranti e le pizzerie presenti sul territorio, agricoltura con la cipolla Paglina, l’uva, i vini. Nel corso di questa riunione – conclude Gioacchino Baio- abbiamo avuto modo di ascoltare le molteplici opportunità di finanziamento che potranno arrivare dai bandi che saranno pubblicati dal Gal Scm con la nuova programmazione 2021-2027. Sono sicuro che parecchie troveranno attuazione nel nostro comune anche perché puntiamo a rappresentare un ruolo importante in vista di un appuntamento di rilievo internazionale come “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.