“Taglio alberi Agrigento”, Davide Lo Presti presenterà un dossier – interrogazione

L’avvocato Davide Lo Presti, che ha più volte ribadito l’intenzione di candidarsi a sindaco di Agrigento in occasione della prossime elezioni Amministrative, interviene a seguito dell’ennesimo taglio di alberi in città, adesso a San Leone, al Viale dei Pini o, meglio, ex Viale dei Pini, allorchè pini attualmente ve ne sono ben pochi. Davide Lo Presti annuncia la presentazione di un dossier – interrogazione all’Amministrazione comunale sulla tutela del patrimonio arboreo della città, e sottolinea che in altre città i pini a bordo strada sono curati con soluzioni alternative e non tagliati indiscriminatamente. Inoltre ad Agrigento, dopo il taglio, non si provvede alla sostituzione piantando alberi di altro genere. Ad esempio i pini di via Esseneto sono stati abbattuti e basta. Intervista in -VIDEO