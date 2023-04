Tagliati 23 alberi di ulivo, bracciante agricolo nel mirino: aperta inchiesta

Qualcuno, nelle ore notturne, ha tagliato 23 piante d’ulivo in contrada “Casalotti” in territorio canicattinese. Vittima del danneggiamento, che ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione, un bracciante agricolo cinquantenne di Castrofilippo. L’uomo ha già formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per provare a identificare gli autori che hanno raso al suolo gli alberi di ulivo. Nella zona, purtroppo, non vi sarebbero impianti di videosorveglianza.