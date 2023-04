Scontro alla rotatoria: due feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato alla rotatoria tra i quartiere di Monserrato e Villaseta. A scontrarsi una Fiat Cinquecento e una Toyota Yaris. Sul posto i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale e le ambulanze del 118.

I due conducenti rimasti feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno di loro è, per fortuna, in gravi condizioni. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità assicurative.