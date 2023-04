Devastata l’autovettura di un pensionato. Avviate le indagini

Ha parcheggiato la sua auto, una Peugeot 2008, nei pressi della sua abitazione in pieno centro storico ad Agrigento, e al momento di riprenderla l’ha trovata con l’intera carrozzeria devastata con profonde rigature. Vittima del danneggiamento un pensionato, settantaduenne. Quasi sicuramente si tratta di un danneggiamento mirato, verosimilmente a scopo di avvertimento oppure di vendetta, per qualche situazione personale irrisolta, anche se in mancanza di certezze non sono escluse altre ipotesi.

L’uomo s’è recato alla caserma “Biagio Pistone”, e ai carabinieri della Stazione di Agrigento, ha presentato la denuncia, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno raccolto il racconto dell’anziano, ed hanno avviato le indagini per provare a risalire al motivo, e al responsabile o ai responsabili che hanno danneggiato la vettura del pensionato. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento.