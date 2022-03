“Taglia” la strada ad un’autovettura, e scappa: ferita una donna

Ha tagliato la strada ad una Mitsubishi, che dopo aver abbattuto la recinzione e un muretto, è finita in mezzo ad un uliveto, e invece di fermarsi e prestare soccorso, si è allontanato velocemente. A finire in ospedale è stata una sessantacinquenne agrigentina.

L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, in via Albertini, nei pressi della più nota via Degli Imperatori, fra Cannatello e San Leone. La donna è stata liberata dai rottami dell’auto dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ed è stata trasferita subito al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Ha riportato gravi traumi e ferite, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Municipale. I vigili urbani per l’intera giornata, hanno dato la “caccia” all’automobilista pirata, che non avrebbe rispettato la segnaletica stradale, e avrebbe provocato l’incidente.