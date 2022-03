Giro di droga, scarcerati due imputati

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Calogero Nocera, 25 anni di Raffadali, e Azzurra Luparello, 23 anni, di Favara, coinvolti, insieme ad altre due persone, in un’operazione dei carabinieri che ha sgominato un vasto giro di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, nel centro raffadalese. La cocaina, soprattutto, veniva tagliata con la Tachipirina.

La donna è tornata completamente libera, mentre a Nocera è stato applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma, per tre volte alla settimana. I due imputati, nei giorni scorsi, in seguito alla decisione del gip di disporre il giudizio immediato, sono comparsi davanti al Tribunale di Agrigento per l’inizio del dibattimento.