Trovato con un coltello in auto, denunciato venticinquenne

Trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Un marocchino, venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione e porto ingiustificato di coltello.

La scoperta nel corso di un maxi controllo del territorio dei carabinieri della Tenenza di Favara, unitamente ad un reparto speciale dell’Arma di Palermo. I militari dell’Arma hanno setacciato sia il centro, che le periferie del grosso centro dell’Agrigentino.

In uno dei posti di controllo, fra i tanti realizzati, è incappato il marocchino venticinquenne alla guida della sua auto. E l’immigrato è stato trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri. L’arma da taglio è stata posta sotto sequestro.