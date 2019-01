Svolta per il viadotto Morandi, stipulato il contratto di manutenzione per complessivi 30ml di euro

SICILIA, ANAS: STIPULATO IL CONTRATTO CON L’IMPRESA AGGIUDICATARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI VIADOTTI DELL’AGRIGENTINO, COMPRESO VIADOTTO AKRAGAS

· investimento complessivo in Accordo Quadro pari a 30 milioni di euro

Palermo, 30 gennaio 2019

È stato stipulato questa mattina con l’impresa aggiudicataria Valori Scarl il contratto finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria dei viadotti, ricadenti in territorio agrigentino, lungo le strade statali 115 “Sud Occidentale Sicula” e 115 quater, compreso il viadotto “Akragas”.

L’investimento complessivo massimo è pari a 30 milioni di euro e prevede una durata massima per l’attivazione dei lavori, prevista in Accordo Quadro, pari a 36 mesi.

Si prevede che gli interventi sul viadotto Akragas possano avere inizio entro il mese di febbraio 2019.

L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.

Il contenuto di questa e-mail e’ rivolto unicamente alle persone cui e’ indirizzato, e puo’ contenere informazioni la cui riservatezza e’ tutelata. Sono vietati la riproduzione e l’uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Le idee e le opinioni contenute in questo messaggio sono quelle del suo autore e non rappresentano necessariamente quelle di Anas S.p.A. , e qualora determinino assunzione di obbligazioni, riconoscimento di debito, estinzione di crediti etc., dovra’ essere, necessariamente, confermato con posta ordinaria. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente per telefono, fax o e-mail. Grazie.

Svolta