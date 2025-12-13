Ancora un furto in abitazione ad Agrigento. Questa volta in via Papa Luciani. Anche in questo caso, i ladri hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa e hanno agito indisturbati. Probabilmente è stata usata la chiave bulgara visto che non sono stati rilevati segni di scasso. Esattamente come era già accaduto in un appartamento di Monserrato. L’ipotesi che i furti siano opera della stessa persona o banda non è da escludere.

Spetterà ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, fare chiarezza. L’ultimo raid è stato compiuto l’altro pomeriggio. I malviventi, si sono intrufolati in un appartamento di uno stabile. Appena dentro hanno rovistato dappertutto, poi hanno trovato e portato via monili d’oro per oltre 11 mila euro e banconote per alcune centinaia di euro. A fare l’amara scoperta della “visita” dei ladri, è stata la proprietaria, una casalinga trentacinquenne. Sul posto sono accorsi i militari per il sopralluogo di rito.

