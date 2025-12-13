Assolto “perché il fatto non sussiste”. Lo ha deciso con questa formula il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, per un pensionato di 77 anni, di Grotte, accusato di avere perseguitato una praticante avvocato trentaduenne.

L’uomo era finito a processo con l’accusa di stalking. La presunta vittima, costituitasi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gianfranco Pilato, non ha ottenuto il riconoscimento dei danni. L’imputato era difeso dal legale Giovanni Salvaggio. A processo, per fatti simili, è finito anche il figlio dell’anziano.

