Svaligiata l’abitazione di impiegato: rubati 5 mila euro di gioielli

Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a intrufolarsi in un’abitazione del viale Della Vittoria a Canicattì, e hanno rubato monili in oro e preziosi dal valore di circa 5 mila euro. E’ successo di mattina, nelle ore di assenza del padrone di casa, un impiegato quarantanovenne, e degli altri componenti della sua famiglia. A fare la scoperta, al momento del rientro, è stato lo stesso proprietario. Il canicattinese ha chiamato i carabinieri, e ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti. Sono state avviate le indagini per provare a identificare i malviventi. Il danno provocato non è coperto da nessuna polizza assicurativa.