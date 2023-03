I ladri svuotano i distributori automatici della Stazione ferroviaria

Presi di mira i distributori automatici di bevande e snack collocati alla Stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. Ed è stata la terza volta durante questo mese. In tutti i casi, i malviventi dopo avere danneggiato le macchinette, sono riusciti a svuotare le cassette contenenti il denaro.

Nell’ultima incursione in ordine di tempo non è stata ancora compiuta una stima del bottino, che comunque dovrebbe aggirarsi in circa 150 euro, oltre ai danni provocati dallo scasso. Appare scontato che la “mano” sia sempre la stessa, così come il “modus operandi” sembrerebbe essere infatti identico.

Gli agenti della polizia Ferroviaria si stanno occupando delle indagini, e potrebbero essere sulle tracce del delinquente o della banda che, di fatto, colpisce con una certa facilità.